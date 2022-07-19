Суд отменил решение по делу о нарушении авторских прав мэрией Екатеринбурга
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Семнадцатый Арбитражный апелляционный суд в Перми отменил решение по делу о нарушении авторских прав Администрацией Екатеринбурга при выпуске газеты «Екатеринбургский вестник».
«Вечерние ведомости» подробно писали об этом деле ранее — предметом иска была защита исключительных прав на произведение дизайна и товарный знак, а также взыскание компенсации за их незаконное использование. Истцом выступала подконтрольная политтехнологу Александру Предеину «Медиа группа «"Открытие"», договорные обязательства с которой нарушила ещё администрация Высокинского, но и новая администрация во главе с Алексеем Орловым отказалась их выполнять.
В апреле суд первой инстанции – арбитраж Свердловской области – отказал в исковых требованиях, но это решение было обжаловано в апелляции. Накануне в Семнадцатом Арбитражном апелляционном суде состоялось заседание, и суд отменил решение екатеринбургской судьи Елены Селивёрстовой, причём не стал направлять дело на новое рассмотрение, а сам принял к производству по правилам первой инстанции. Теперь дело с начала будет рассматриваться в Перми.
Александр Предеин в разговоре с «Вечерними ведомостями» сказал, что заседание назначено на август.
«Вечерние ведомости» подробно писали об этом деле ранее — предметом иска была защита исключительных прав на произведение дизайна и товарный знак, а также взыскание компенсации за их незаконное использование. Истцом выступала подконтрольная политтехнологу Александру Предеину «Медиа группа «"Открытие"», договорные обязательства с которой нарушила ещё администрация Высокинского, но и новая администрация во главе с Алексеем Орловым отказалась их выполнять.
На данный товарный знак права были закреплены за ООО «Медиа Группа "Открытие"»
В апреле суд первой инстанции – арбитраж Свердловской области – отказал в исковых требованиях, но это решение было обжаловано в апелляции. Накануне в Семнадцатом Арбитражном апелляционном суде состоялось заседание, и суд отменил решение екатеринбургской судьи Елены Селивёрстовой, причём не стал направлять дело на новое рассмотрение, а сам принял к производству по правилам первой инстанции. Теперь дело с начала будет рассматриваться в Перми.
Александр Предеин в разговоре с «Вечерними ведомостями» сказал, что заседание назначено на август.
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