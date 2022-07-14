Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Штормовое предупреждение в Свердловской области продлили до 21 июня. МЧС призывает уральцев соблюдать меры безопасности.Согласно данным синоптиков, сегодня и завтра в регионе ожидаются сильные дожди, грозы, град и ветер с порывами до 20 м/с.При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.