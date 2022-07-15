В Екатеринбурге откроется выставка созданной осужденными продукции

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге откроется 11-я выставка продукции, созданной осужденными. Она пройдет с 22 по 23 июля во Дворце молодежи.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе ГУФСИН, в выставке примут участие 22 учреждения уголовно-исполнительной системы Свердловской области. Также приглашены учреждения УИС Пермского края и Кировской области.На выставке будет представлена продукция по основным отраслевым направлениям: металлообработка, деревообработка, мебельное и швейное производство, товары народного потребления и сувенирная продукция, продукты питания и сельскохозяйственная продукция. Также будет продукция, возможная для поставок, обеспечивающая внутрисистемные, государственные и муниципальные нужды.Выставка откроется в пятницу, 22 июля, в 10:30 на демонстрационной площадке Дворца молодежи.