Скидка на проезд в общественном транспорте Екатеринбурга составит пять рублей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Жителям Екатеринбурга, пользующимся картами «Мир», предоставят скидки на проезд в общественном транспорте. Об этом на пресс-конференции заявил замглавы города Андрей Корюков.Скидку в размере пяти рублей на проезд в общественном транспорте с 1 сентября по 31 декабря этого года будут получать пользователи банковской карты «Мир» с приложением «Уралочка», проживающие в Екатеринбургской агломерации.Кроме того, Андрей Корюков заявил о планах по развитию и расширению Единой социальной карты. Например, в Екатеринбурге начнет работать транспортное приложение ЕСК. Пилотной областью его применения станет трамвай, который планируют запустить между Екатеринбургом и Верхней Пышмой в августе этого года.