Скидка на проезд в общественном транспорте Екатеринбурга составит пять рублей

10.25 Среда, 20 июля 2022
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Жителям Екатеринбурга, пользующимся картами «Мир», предоставят скидки на проезд в общественном транспорте. Об этом на пресс-конференции заявил замглавы города Андрей Корюков.

Скидку в размере пяти рублей на проезд в общественном транспорте с 1 сентября по 31 декабря этого года будут получать пользователи банковской карты «Мир» с приложением «Уралочка», проживающие в Екатеринбургской агломерации.

Кроме того, Андрей Корюков заявил о планах по развитию и расширению Единой социальной карты. Например, в Екатеринбурге начнет работать транспортное приложение ЕСК. Пилотной областью его применения станет трамвай, который планируют запустить между Екатеринбургом и Верхней Пышмой в августе этого года.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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