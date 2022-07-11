У входа в Ельцин Центр появился большой ковёр из рекламных баннеров

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге появился первый уличный шедевр 3-го сезона уральского фестиваля паблик-арта «ЧÖ». Это огромный, сшитый из необычного материала ковёр, постеленный у входа в Ельцин Центр.Оставшийся анонимом художник назвал свою работу «Вытирайте ноги, проходите!». Ковёр, сшитый из рекламных баннеров, больше похож на круглый бабушкин половичок из деревенской избы, только очень больших размеров. Весит он около 100 килограммов, а на его изготовление создателю пришлось потратить полтора месяца. По сообщению организаторов фестиваля, работа пролежит возле Ельцин Центра до 21-го августа.Уральский паблик-арт фестиваль «ЧÖ» проводится в Екатеринбурге с 2020-го года. Каждый сезон фестиваля в разных точках города появляются необычные объекты современного уличного искусства. Среди работ участников «ЧÖ» прошлых лет «Ступенчатый человек» Сергея Лаушкина на Шарташе, «Трибуна поэта» Эдуарда Кубенского в Парке имени Маяковского, «Поющий камень» Даниила Гильдермана возле Театра Драмы.