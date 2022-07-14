В свердловском селе не могут найти место для спортплощадки для гонок с препятствиями

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В селе Косулино в Свердловской области уже полтора месяца ищут место для установки спортивной площадки для гонок с препятствиями. На приобретение объекта получила денежный грант педагог Екатерина Сенкевич.Как сообщает «Октагон.Урал», преподаватель физкультуры вместе со своей командой выиграла грант в размере 1,3 миллиона рублей на строительство спортплощадки. Весной проект занял первое место во Всероссийском конкурсе «Росмолодежь» в направлении «Будь здоров!».По словам Екатерины Сенкевич, местная администрация не может найти земельный участок для размещения спортплощадки. Грант был получен еще полтора месяца назад. Если участок не будет предоставлен, то либо придется отказаться от гранта, либо нужно будет реализовывать проект в другом населенном пункте.Екатерина Сенкевич отмечает, что проект рассчитан на проведение официальных соревнований от Минспорта, например, чемпионата России. В Свердловской области это будет единственная площадка для гонок с препятствиями.В комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Белоярского городского округа, куда входит село Косулино, «Октагон.Урал» сообщили, что Екатерина Сенкевич обратилась к ним с заявкой только 13 июля, а срок рассмотрения составляет 30 дней. В комитете отмечают, что на территории села «очень сложно с землёй».