От клещевого энцефалита в Свердловской области погиб человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области с начала сезона от укусов клещей пострадали 45 643 человека, в том числе 7 931 ребенок. От клещевого энцефалита погиб человек.Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, больше всего пострадавших зафиксировано в Слободо-Туринском и Байкаловском районах, Пышминском, Тугулымском и Талицком городских округа, Ирбитском районе, Каменске-Уральском, Дегтярске, Верхней Туре и Верхнем Тагиле. На Екатеринбург приходится 15 358 пострадавших.С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 290 человек, в том числе 62 ребенка. Диагноз подтвердили у 36 взрослых и семи детей.В больницы также доставили 574 человека, среди которых 119 детей, с предварительным диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» Подтверждён диагноз у 238 человек, в том числе 25 детей.Кроме этого, в этом году зарегистрирован один летальный исход от клещевого энцефалита. Заболевший был не привит, поздно обратился за медицинской помощью и имел тяжелую сопутствующую патологию.