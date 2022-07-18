В Екатеринбурге под реновацию отдадут еще пять площадок

– Мы в скором времени выйдем на согласование границ, и площадки станут известны. Если люди проголосуют в 2022 году, то и аукцион проведем в 2022 году, − отметил Григорий Сурганов.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Мэрия Екатеринбурга планирует в этом году включить еще пять площадок в программу комплексного развития территорий. Об этом на пресс-конференции заявил замначальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Григорий Сурганов.Площадки, которые хотят отдать под реновацию, находятся в Железнодорожном районе, на Уралмаше и Эльмаше. Однако точные адреса пока не называются.Напомним, что в программу КРТ в Екатеринбурге ранее попали три участка на Эльмаше.