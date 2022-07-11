В выходные в Свердловской области задержали 200 пьяных водителей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В выходные автоинспекторы задержали в Свердловской области около 200 нетрезвых водителей. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в региональном управлении ГИБДД.Сотрудники ГИБДД в минувшие выходные проводили массовые проверки водителей. В результате были задержаны 200 пьяных автолюбителей и еще около 150 водителей, не имеющих права управления.Например, в Серове в выходные отмечался День города. Автоинспекторы задержали там 46-летнюю женщину-водителя Volkswagen. У нее имелись признаки опьянения, но от прохождения освидетельствования она отказалась. На женщину составили административный материал, ей грозит лишение водительских прав и крупный штраф. В машине она была с подругой и двумя детьми.