В Свердловской области подтвердили 169 новых случаев коронавируса
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За сутки в Свердловской области выявили 169 случаев коронавируса. Всего в регионе зафиксировано 449 704 случая COVID-19.
По выздоровлению выписали 91 пациента. Всего вылечились 437 043 человека.
От коронавируса за сутки умерли два человека. Общее число летальных исходов – 10 766.
По выздоровлению выписали 91 пациента. Всего вылечились 437 043 человека.
От коронавируса за сутки умерли два человека. Общее число летальных исходов – 10 766.
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