В Свердловской области подтвердили 169 новых случаев коронавируса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За сутки в Свердловской области выявили 169 случаев коронавируса. Всего в регионе зафиксировано 449 704 случая COVID-19.По выздоровлению выписали 91 пациента. Всего вылечились 437 043 человека.От коронавируса за сутки умерли два человека. Общее число летальных исходов – 10 766.