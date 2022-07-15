Центр Екатеринбурга перекроют из-за велозаезда и марафона «Европа – Азия»

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге 6 и 7 августа состоятся велозаезд и марафон «Европа – Азия». Из-за проведения спортивных мероприятий будут перекрыты несколько улиц города.Общегородской велозаезд состоится в субботу, 6 августа. Он посвящен Дню строителя. Принять участие могут все желающие старше 18 лет. С 07:30 до 11:00 в связи с проведением мероприятия будет закрыто движение транспорта по улицам:- Якова Свердлова (от Челюскинцев до Шевченко),- Карла Либкнехта (от Шевченко до Первомайской),- Первомайская (от Карла Либкнехта до Царской),- Царская (от Первомайской до Николая Никонова),- Николая Никонова (от Царской до Якова Свердлова).С 10:30 до 12:00 также перекроют улицу Свердлова – от Шевченко до Азина.На следующий день, 7 августа, в Екатеринбурге пройдет марафон «Европа – Азия». Маршрут забега проходит по историческому центру города. Движение транспорта для безопасности участников и болельщиков закроют:- с 06:00 6 августа до 16:00 7 августа по нечетной стороне улицы Бориса Ельцина – от дома № 2 на Октябрьской площади до набережной Рабочей молодежи;- с 06:00 до 15:00 7 августа – по улице Бориса Ельцина – от Челюскинцев до 8 Марта, а также по улице 8 Марта – от Бориса Ельцина до переулка Химиков;- с 08:00 до 11:00 7 августа – по улице 8 Марта (от переулка Химиков до проспекта Ленина); по проспекту Ленина (от 8 Марта до Мира); по улице Мира (от Малышева до Первомайской); по улице Царской (от Николая Никонова до Толмачева) и по улице Толмачева (от Царской до проспекта Ленина);- с 08:00 до 15:00 7 августа – по проспекту Ленина (от улицы Репина до 8 Марта); по улице Репина (от проспекта Ленина до нечетной стороны улицы Татищева); по нечетной стороне улицы Татищева (от Репина до Пирогова); по улице Пирогова (от Татищева до Крауля); по улице Крауля (от Пирогова до Мельникова); по улице Мельникова (от Крауля до Репина); по улице Репина (от Мельникова до Металлургов); по четной стороне улицы Металлургов (от Репина до трассы Р-242 Пермь – Екатеринбург).