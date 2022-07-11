Алексей Орлов заявил, что в Екатеринбурге нет денег на строительство новых мостов через Исеть

— На это всё нужны деньги, причём серьёзные. У нас сейчас строительство новое, та же «Калина», здесь нужно определять приоритеты. Я думаю, что если есть такой запрос у жителей, то будем смотреть ситуацию,

— сказал Орлов.

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Так должен был выглядеть мост через Исеть возле ЖК «Просторы». Иллюстрация: Атомстройкомлекс

«Брусника» рисует на своих рендерах мост через Городской пруд в сторону парка УрГУПС и улицы Одинарка

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