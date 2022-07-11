Алексей Орлов заявил, что в Екатеринбурге нет денег на строительство новых мостов через Исеть

19.22 Понедельник, 18 июля 2022
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов, отвечая на вопросы в эфире портала Е1, заявил, что в Екатеринбурге нет денег на строительство новых мостов через Исеть.

Вопрос был задан в контексте нереализованных проектов пешеходного моста через главную реку города возле жилого комплекса «Просторы» на Уктусе и автомобильного моста, который должен соединить улицы Папанина и Опалихинская.

Оба этих моста обещали построить ещё в 2010-х – они были включены в программу «Столица», но обещанные областными властями деньги на эти стройки так и не поступили.

— На это всё нужны деньги, причём серьёзные. У нас сейчас строительство новое, та же «Калина», здесь нужно определять приоритеты. Я думаю, что если есть такой запрос у жителей, то будем смотреть ситуацию,
— сказал Орлов.


Напомним, мост Папанина – Опалихинская обещали построить ещё к чемпионату миру по футболу-2018. В конце 2015 года был заключён контракт на его строительство, подрядчиком была выбрана компания «Стройтэк», согласившаяся реализовать проект за 622,6 млн рублей (мэрия была готова заплатить 778,3 млн). Однако в марте 2016 года контракт был внезапно расторгнут – в городской администрации тогда заявили, что областные власти не выделили обещанное финансирование. Некоторые эксперты связали это с имевшим место в тот период конфликтом губернатора Евгения Куйвашева и вице-мэра уральской столицы Владимира Тунгусова, из-за которого город лишился части средств. Из-за этого же конфликта, как считается, затягивалось начало реконструкции Макаровского моста.

После того как реконструкция Макаровского моста всё же началась, и его начали периодически перекрывать, у жителей Заречного микрорайона возникли серьёзные проблемы с выездом в центр – особенно ситуация усугубилась в 2021 году, когда частично перекрывали для ремонта и мост по Бебеля – Токарей.


По мосту Папанина — Опалихинская к чемпионату мира-2018 власти даже обещали пустить общественный транспорт


В свою очередь на проект Опалихинского моста в 2013 году было израсходовано 20,8 миллионов рублей из городского бюджета.

Мост возле ЖК «Просторы» должен был соединить улицу Водоёмную с правым берегом, где находятся аквапарк «Лимпопо», ТРЦ «Глобус» и остановки общественного транспорта на улице Щербакова. Сообщалось, что стоимость его строительства оценивается в 265 млн рублей. Проект на условиях государственно-частного партнёрства была готова выполнить строительная компания «Атомстройкомплекс», которая обещала эту инфраструктуру при продаже жилья в комплексе.


Так должен был выглядеть мост через Исеть возле ЖК «Просторы». Иллюстрация: Атомстройкомлекс


Помимо моста возле ЖК «Просторы» на Водоёмной, на Уктусе есть запрос на строительство мостов и в других местах — так, недавно жители Левобережного Уктуса, протестующие против строительства новой дороги в сторону Химмаша, предложили вместо неё построить новый мост через Исеть. Сейчас в в районе функционирует всего один мост на улице Молодогвардейцев, и его пропускной способности не хватает для активно застраивающейся территории.

Последний мост через Исеть в Екатеринбурге был построен больше 20 лет назад – когда соединили улицы Фурманова и Ткачей. С тех пор озвучивалось немало проектов автомобильных и пешеходных мостов, в том числе мосты через Городской и Верх-Исетский пруды, но ни один из них так и не был реализован. За последние годы был лишь расширен с 4-х до 6-ти полос Макаровский мост по улице Челюскинцев.

Сейчас компания «Брусника», получившая право застроить набережную Рабочей молодёжи в районе улицы Челюскинцев, изображает на своих рендерах пешеходный мост в сторону улицы Одинарка, однако учитывая опыт мостостроения в Екатеринбурге в этом веке, его, вероятно, ждёт та же участь, что и других проектов мостов через главную реку уральской столицы.

Алексей Орлов заявил, что в Екатеринбурге нет денег на строительство новых мостов через Исеть

«Брусника» рисует на своих рендерах мост через Городской пруд в сторону парка УрГУПС и улицы Одинарка


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Владислав Постников © Вечерние ведомости
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19:22 Алексей Орлов заявил, что в Екатеринбурге нет денег на строительство новых мостов через Исеть
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