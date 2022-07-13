Суд в Пышме вынес приговор по делу депутата-единоросса, живодёрствовавшего на охоте в Свердловской области
Общество
Денис Хахалов (слева) и Ермек Сулейманов (справа) на той самой охоте. Фото: Алексей Саночкин / Новая газета
Видео с охоты, где группа людей расправлялась с волком, вставляя ему в пасть ружьё и переезжая на снегоходе, попало в сеть в апреле 2021 года и вызвало большой резонанс.
Как сразу выяснилось, эта съёмка была сделана в Камышловском районе Свердловской области в феврале 2021 года.
А участниками незаконной охоты были шесть егерей и депутат Курганской областной думы от «Единой России» Денис Хахалов. После общественного резонанса Хахалов сложил свой мандат.
Но от уголовной ответственности ему уйти не удалось — судья Постоянного судебного присутствия Камышловского районного суда в рабочем посёлке Пышма (так с недавних пор называется судебная инстанция в Пышме после ликвидации Пышминского районного суда) Софья Зонова сегодня вынесла обвинительный приговор всем шести подсудимым.
Правда, за решётку никто из них не отправится – пяти участникам, в том числе Хахалову, назначили штрафы от 500 до 600 тысяч рублей, а егерю Ермеку Сулейманову назначили три года условно.
Всех шестерых суд признал виновными по части 2 статьи 258 УК («Незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору»).
У Хахалова это уже не первый случай, когда суд оказывается к нему благосклонен — ранее его судили по части 2 статьи 222 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение и перевозка оружия и боеприпасов»), а также по пунктам «а», «ж» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Следствие инкриминировало ему и его «подельнику» Александру Удачину эпизод с покупкой, хранением и перевозкой автомата АКМ и не менее чем 22 патронов к нему, а также то, что 17 июня 2003 года Хахалов и Удачин использовали его, расстреляв четырех человек в районе Катайска на трассе Екатеринбург — Курган. Тогда, в ноябре 2004 года, Курганский областной суд полностью оправдал обоих.
Более строгое наказание Ермеку Сулейманову среди всех участников незаконной охоты, вероятно, объясняется тем, что у него имелась непогашенная судимость. Сулейманов – бывший сотрудник ГИБДД Каменска-Уральского. Он был уволен из органов после того, как в 2014 году в отношении него возбудили дело по части 2 статьи 163 УК РФ («Вымогательство»). Впоследствии суд приговорил его к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, отбывать наказание его направили в исправительную колонию для бывших силовиков «Красная утка» (ИК-13) в Нижнем Тагиле, но всего через год год он уже вышел по УДО по решению Тагилстроевского районного суда.
Примечательно, что имя егеря Сулейманова фигурирует ещё в одном деле о незаконной охоте — его допрашивали, когда на территории Катайского района Курганской области были убиты молодая лосиха и лосёнок (при этом сообщалось, что у охотников было разрешение на отстрел взрослого лося) – предполагаемыми охотниками были четверо следователей СКР по Курганской области, однако дело было возбуждено 19 января 2021 года в отношении неустановленных лиц (По УПК РФ следователи относятся к спецсубъектам, поэтому решение о возбуждении уголовного дела в отношении них не может быть вынесено без санкции вышестоящего начальства). Чем закончилось это дело, неизвестно — информации о передаче этого дела в суд «Вечерним ведомостям» найти не удалось.
Все снегоходы, на которых велась незаконная охота, согласно приговору, изымут в доход государства. А всё оружие, из которого она велась, отдадут Росгвардии.
Приговор пока не вступил в законную силу и ещё может быть обжалован.
Как сразу выяснилось, эта съёмка была сделана в Камышловском районе Свердловской области в феврале 2021 года.
А участниками незаконной охоты были шесть егерей и депутат Курганской областной думы от «Единой России» Денис Хахалов. После общественного резонанса Хахалов сложил свой мандат.
Но от уголовной ответственности ему уйти не удалось — судья Постоянного судебного присутствия Камышловского районного суда в рабочем посёлке Пышма (так с недавних пор называется судебная инстанция в Пышме после ликвидации Пышминского районного суда) Софья Зонова сегодня вынесла обвинительный приговор всем шести подсудимым.
Правда, за решётку никто из них не отправится – пяти участникам, в том числе Хахалову, назначили штрафы от 500 до 600 тысяч рублей, а егерю Ермеку Сулейманову назначили три года условно.
Всех шестерых суд признал виновными по части 2 статьи 258 УК («Незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору»).
У Хахалова это уже не первый случай, когда суд оказывается к нему благосклонен — ранее его судили по части 2 статьи 222 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение и перевозка оружия и боеприпасов»), а также по пунктам «а», «ж» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Следствие инкриминировало ему и его «подельнику» Александру Удачину эпизод с покупкой, хранением и перевозкой автомата АКМ и не менее чем 22 патронов к нему, а также то, что 17 июня 2003 года Хахалов и Удачин использовали его, расстреляв четырех человек в районе Катайска на трассе Екатеринбург — Курган. Тогда, в ноябре 2004 года, Курганский областной суд полностью оправдал обоих.
Более строгое наказание Ермеку Сулейманову среди всех участников незаконной охоты, вероятно, объясняется тем, что у него имелась непогашенная судимость. Сулейманов – бывший сотрудник ГИБДД Каменска-Уральского. Он был уволен из органов после того, как в 2014 году в отношении него возбудили дело по части 2 статьи 163 УК РФ («Вымогательство»). Впоследствии суд приговорил его к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, отбывать наказание его направили в исправительную колонию для бывших силовиков «Красная утка» (ИК-13) в Нижнем Тагиле, но всего через год год он уже вышел по УДО по решению Тагилстроевского районного суда.
Примечательно, что имя егеря Сулейманова фигурирует ещё в одном деле о незаконной охоте — его допрашивали, когда на территории Катайского района Курганской области были убиты молодая лосиха и лосёнок (при этом сообщалось, что у охотников было разрешение на отстрел взрослого лося) – предполагаемыми охотниками были четверо следователей СКР по Курганской области, однако дело было возбуждено 19 января 2021 года в отношении неустановленных лиц (По УПК РФ следователи относятся к спецсубъектам, поэтому решение о возбуждении уголовного дела в отношении них не может быть вынесено без санкции вышестоящего начальства). Чем закончилось это дело, неизвестно — информации о передаче этого дела в суд «Вечерним ведомостям» найти не удалось.
Все снегоходы, на которых велась незаконная охота, согласно приговору, изымут в доход государства. А всё оружие, из которого она велась, отдадут Росгвардии.
Приговор пока не вступил в законную силу и ещё может быть обжалован.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Брату экс-депутата Заксобрания Свердловской области вынесли приговор по делу о выводе сотен миллионов рублей платежей за ЖКХ
13 июля 2022
13 июля 2022