На освещение 20 километров автодорог в Екатеринбурге потратят более 150 миллионов рублей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге закончился аукцион на проведение работ по установке уличного освещения. По его условиям, подрядчик установит уличные фонари вдоль нескольких автодорог.Освещение сделают на двух участках на восточной окраине города и на двух — в южной. В ходе этих работ к лету 2023-го года фонари появятся на дублёре Сибирского тракта, на дороге до Ново-Свердловской ТЭЦ, в посёлке Пески, на дороге в посёлок Рудный. А уже осенью этого года освещение появится на улицах Базальтовая и Ковыльная, а также в коттеджном посёлке Елизавет. Всего на это потратят 152,1 млн рублей.Стоит отметить, что коттеджный посёлок решили обеспечить освещение только после вмешательства районной прокуратуры. Многочисленные жалобы местных жителей на отсутствие освещения мэрией игнорировались, равно как и указание ГИБДД на то, что ездить по автодорогам в тёмное время суток там небезопасно.