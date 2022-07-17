В Екатеринбургском ЦПКиО начался капитальный ремонт летней эстрады

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Летняя эстрада в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского несколько лет не функционировала. Её состояние таково, что подниматься на сцену, а уж тем более отплясывать на ней небезопасно.Но этим летом руководство Парка всё же нашло ресурсы отремонтировать концертную площадку. К работам уже приступили. Правда, первым этапом, к сожалению, стала массовая вырубка деревьев (куда уж в Екатеринбурге, без этого?). По утверждению сами сотрудников Парка, тополя пришлось вырубать не из-за того, что они мешали капремонту сцены, а из-за их плачевного состояния. Планируется на месте спиленных тополей высадить сосны.Открыть обновлённую летнюю эстраду в ЦПКиО планируют к празднованию 300-летия Екатеринбурга. На ней будут проходить концерты оркестров, показываться танцевальные и театральные номера. Площадь перед эстрадой на картах парка теперь именуется Театральной.