С набережной Нижнего Тагила временно убрали травмоопасную карусель

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Несколько несчастных случаев с детьми произошло в Нижнем Тагиле, прежде чем карусель на городской набережной была признана травмоопасной. Сейчас её демонтировали, но скоро снова вернут на прежнее место.Место идёт о каруселях на территории «Тагильской лагуны – 2», благоустроенной зоны со скейтпарком, спортивными площадками и детским автодромом. Она открылась в прошлом году и обошлась в полмиллиарда рублей. С тех пор несколько маленьких посетителей получили там травмы, причиной которых стала детская карусель. Первый такой случай был зафиксирован 5-го мая, когда мальчик 13-ти лет упал с этого аттракциона, повредив при этом спину и голову. В другом случае пострадал 7-летний ребёнок, которого задел ногой другой мальчик, катающийся на карусели.Изданию «ТагилСити» удалось выяснить, что карусель демонтировали временно. По словам сотрудников МУП «Тагилдорстрой», карусель отправлена на ремонт. После того, как в её основании заменят расшатавшийся подшипник, аттракцион вернётся на набережную Нижнего Тагила.