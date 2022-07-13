В столице Урала изменится схема движения общественного транспорта по улице Сулимова

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге изменится схема движения общественного транспорта. Это связано с проведением ремонтных работ на сетях по четной стороне улицы Сулимова от Омской до Учителей с 19 по 31 июля.Движение автобусов №48, 052, 056, 60, 082 в оба направления будет направлено по нечетной стороне улицы. Также временно отменяется остановка «Парк Хаус» в сторону железнодорожного вокзала.Помимо этого, с 19 июля по 29 августа троллейбус №12 будет курсировать по улицам: Коммунистическая – Бакинских Комиссаров – проспект Космонавтов – Свердлова – Карла Либкнехта – Малышева – Мира – Первомайская – Студенческая – Академическая.