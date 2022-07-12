В центре Екатеринбурга пройдет фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест»

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге 1 августа начнется подготовка к фестивалю ландшафтного искусства «Атмофест». Сам фестиваль пройдет на площади 1905 года с 12 по 21 августа.Тема фестиваля в этом году – «Зелёные истории нашего города». Уже 1 августа начнется строительство выставочных садов и монтаж площадок. После завершения фестиваля деревья и кустарники переедут на постоянное место жительство в разные районы города.Сейчас организаторы завершают формирование программы фестиваля. В программу войдут мастер-классы, лекции и семинары.