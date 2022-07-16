Вратарь Владимир Галкин продлил контракт с ХК «Автомобилист»
Общество
Фото: ХК «Автомобилист»
Голкипер Владимир Галкин продлил контракт с хоккейным клубом «Автомобилист». Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
Новый контракт с 22-летним хоккеистом рассчитан на два года – до 30 апреля 2024 года.
В прошлом сезоне Владимир Галкин провел за «Автомобилист» 26 матчей в КХЛ и 21 матч за «Горняк-УГМК» в ВХЛ. Также в прошлом сезоне он впервые получил вызов в сборную России по хоккею.
Новый контракт с 22-летним хоккеистом рассчитан на два года – до 30 апреля 2024 года.
В прошлом сезоне Владимир Галкин провел за «Автомобилист» 26 матчей в КХЛ и 21 матч за «Горняк-УГМК» в ВХЛ. Также в прошлом сезоне он впервые получил вызов в сборную России по хоккею.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».