В Екатеринбурге началось голосование за лучшую культурную площадку
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге стартовало голосование за лучшую культурную площадку города. Опрос проводится в информационной системе «Активный Екатеринбург».
Жители уральской столицы смогут рассказать, какие культурные мероприятия и учреждения они посещают чаще всего. Среди предложенных вариантов: выставки, театры, кинотеатры, музеи, концерты классической музыки и концерты эстрадной музыки. Также можно предложить свой вариант досуга.
Опрос проводится до 1 августа. Чтобы принять участие в голосовании, необходимо авторизоваться в системе «Активный Екатеринбург» с помощью портала Госуслуг, через соцсети или электронную почту.
Жители уральской столицы смогут рассказать, какие культурные мероприятия и учреждения они посещают чаще всего. Среди предложенных вариантов: выставки, театры, кинотеатры, музеи, концерты классической музыки и концерты эстрадной музыки. Также можно предложить свой вариант досуга.
Опрос проводится до 1 августа. Чтобы принять участие в голосовании, необходимо авторизоваться в системе «Активный Екатеринбург» с помощью портала Госуслуг, через соцсети или электронную почту.
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