За сутки в Свердловской области выявили 147 случаев COVID-19

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области коронавирусом заболели еще 147 человек. Всего в регионе зарегистрировано 449 535 случаев COVID-19.Как передает оперштаб, по выздоровлению выписали 102 пациентов. Общее число вылечившихся – 436 952.За последние сутки в регионе не зафиксировано летальных исходов.