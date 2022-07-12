За сутки в Свердловской области выявили 147 случаев COVID-19
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области коронавирусом заболели еще 147 человек. Всего в регионе зарегистрировано 449 535 случаев COVID-19.
Как передает оперштаб, по выздоровлению выписали 102 пациентов. Общее число вылечившихся – 436 952.
За последние сутки в регионе не зафиксировано летальных исходов.
Как передает оперштаб, по выздоровлению выписали 102 пациентов. Общее число вылечившихся – 436 952.
За последние сутки в регионе не зафиксировано летальных исходов.
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