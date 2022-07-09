Перебои в вещании радио и ТВ ожидаются в Свердловской области
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
На территории Свердловской области из-за плановых работ телевидение и радиовещание могут работать с перебоями. Технические сбои возможны с 18 по 20 июля.
Как сообщается на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети, 18 июля профилактические работы будут проводить в Артемовском, Азанке, селе Афанасьевское, Екатеринбурге, Зайково, Каменске-Уральском, Нижний Сергах, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Серове и Талице.
Завтра, 19 июля, телевидение и радиовещание могут работать с перебоями в Асбесте и поселке Баранчинском, а 20 июля – в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.
Как сообщается на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети, 18 июля профилактические работы будут проводить в Артемовском, Азанке, селе Афанасьевское, Екатеринбурге, Зайково, Каменске-Уральском, Нижний Сергах, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Серове и Талице.
Завтра, 19 июля, телевидение и радиовещание могут работать с перебоями в Асбесте и поселке Баранчинском, а 20 июля – в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.
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