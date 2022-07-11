На 342 участках дорог Свердловской области планируют установить дорожные камеры

12.59 Понедельник, 18 июля 2022
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На дорогах Свердловской области в ближайшие три года планируют установить новые технические средства автоматической фиксации нарушений ПДД. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

Планируется, что в 2022-2024 годах дорожные камеры установят на 342 участках автодорог федерального, регионального, муниципального значений в Свердловской области. В частности, комплексы фотофиксации появятся на участках трасс:

- Екатеринбург – Шадринск – Курган,
- Пермь – Екатеринбург,
- подъезды к Екатеринбургу,
- Екатеринбург – Тюмень,
- Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов,
- Екатеринбург – Реж – Алапаевск,
- ЕКАД,
- Екатеринбург – Полевской,
- Нижний Тагил – Нижняя Салда,
- Ревда – Дегтярск,
- Богданович – Сухой Лог,
- Ивдель – граница ХМАО,
- Серов – Ивдель и так далее.

Кроме того, дорожные камеры разместят на проблемных участках в Екатеринбурге, Березовском, Каменске-Уральском, Карпинске, Красноуфимске, Нижнем Тагиле, Ревде, Сухом Логу, Верхней Пышме, Первоуральске и других городах Свердловской области.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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