На 342 участках дорог Свердловской области планируют установить дорожные камеры

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На дорогах Свердловской области в ближайшие три года планируют установить новые технические средства автоматической фиксации нарушений ПДД. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.Планируется, что в 2022-2024 годах дорожные камеры установят на 342 участках автодорог федерального, регионального, муниципального значений в Свердловской области. В частности, комплексы фотофиксации появятся на участках трасс:- Екатеринбург – Шадринск – Курган,- Пермь – Екатеринбург,- подъезды к Екатеринбургу,- Екатеринбург – Тюмень,- Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов,- Екатеринбург – Реж – Алапаевск,- ЕКАД,- Екатеринбург – Полевской,- Нижний Тагил – Нижняя Салда,- Ревда – Дегтярск,- Богданович – Сухой Лог,- Ивдель – граница ХМАО,- Серов – Ивдель и так далее.Кроме того, дорожные камеры разместят на проблемных участках в Екатеринбурге, Березовском, Каменске-Уральском, Карпинске, Красноуфимске, Нижнем Тагиле, Ревде, Сухом Логу, Верхней Пышме, Первоуральске и других городах Свердловской области.