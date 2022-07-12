На «Святогоре» проходит эксперимент по определению исполнителя биологического этапа рекультивации отвалов Шемурского месторождения

– Согласно условиям технологической карты, до 1 июня участники эксперимента выполнили целый комплекс мероприятий, – рассказал заместитель начальник горного отдела АО «Святогор» Михаил Потапов.



Фото: пресс-служба УГМК

– В конце лета мы проанализируем появившуюся растительность, оценим наиболее качественные и жизнеспособные всходы. На основании полученных данных будет определена подрядная организация, которая в следующем году займется посевом растительного слоя на рекультивированных площадях отвалов отработанного Шемурского месторождения, – отметил Михаил Потапов.

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

На Северном медно-цинковом руднике АО «Святогор» (предприятия металлургического комплекса УГМК) стартовал эксперимент по определению подрядной организации, которая выполнит заключительный, биологический, этап рекультивации отвалов отработанного Шемурского месторождения – гидропосев трав. Ранее уже были выполнены работы по выполаживанию и укрытию отвалов специальным многослойным покровом, основой которой послужили бентонитовые маты. Цель проекта – исключение проникновения поверхностных вод в тело отвалов.Весной текущего года по результатам конкурса были определены три организации из разных регионов страны – Челябинска, Березовского и Москвы. Каждой был выделен участок, предварительно подготовленный под посев, площадью 1000 м2.На этапе подготовки в качестве основы для создания плодородного слоя использовалась древесная или целлюлозная мульча (измельченный материал), обогащенная специальным торфом. В результате на поверхности отвалов появился работоспособный почвенный слой. Только после этого был выполнен посев растительного слоя. Для этого использовались специальные распылительные установки, которые не повреждают семена. Такой способ гидронамыва обусловлен ещё и особенностями расположения опытных участков – отвалы находятся на больших высотах. При этом семенной состав был подобран исходя из специфики региона, в основном это были травы. В результате такой многоступенчатой работы в течение двух недель после посева на всех опытных участках появились всходы.На рекультивацию объектов отработанного Шемурского месторождения в 2022 году запланировано более 700 млн рублей.