На Плотинке в Екатеринбурге закрашивают переход памяти Виктора Цоя
Общество
Фото: очевидец / Е1.RU
В тоннель памяти Виктора Цоя, расположенного на Плотинке в Екатеринбурге, в воскресенье пришли рабочие и стали закрашивать рисунки посвященные Цою. Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на очевидцев.
Коммунальщиков в переходе заметили уличные музыканты. Они обеспокоились, так как рабочие начали закрашивать рисунки у входа в тоннель. Один из музыкантов спросил у рабочих, что происходит. Те пообещали не трогать арт-объекты с Цоем, а только потолок, входные группы и «всякие каляки-маляки».
В мэрии Екатеринбурга заявили, что коммунальщики будут красить только свод потолка и белые стены, чтобы подготовить переход ко Дню города. Арт-объектов это не коснется.
Коммунальщиков в переходе заметили уличные музыканты. Они обеспокоились, так как рабочие начали закрашивать рисунки у входа в тоннель. Один из музыкантов спросил у рабочих, что происходит. Те пообещали не трогать арт-объекты с Цоем, а только потолок, входные группы и «всякие каляки-маляки».
В мэрии Екатеринбурга заявили, что коммунальщики будут красить только свод потолка и белые стены, чтобы подготовить переход ко Дню города. Арт-объектов это не коснется.
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