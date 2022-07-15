На Плотинке в Екатеринбурге закрашивают переход памяти Виктора Цоя

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В тоннель памяти Виктора Цоя, расположенного на Плотинке в Екатеринбурге, в воскресенье пришли рабочие и стали закрашивать рисунки посвященные Цою. Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на очевидцев.Коммунальщиков в переходе заметили уличные музыканты. Они обеспокоились, так как рабочие начали закрашивать рисунки у входа в тоннель. Один из музыкантов спросил у рабочих, что происходит. Те пообещали не трогать арт-объекты с Цоем, а только потолок, входные группы и «всякие каляки-маляки».В мэрии Екатеринбурга заявили, что коммунальщики будут красить только свод потолка и белые стены, чтобы подготовить переход ко Дню города. Арт-объектов это не коснется.