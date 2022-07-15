На территории Свердловской области зафиксировали 3 лесных пожара
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
По данным на 17 июля, на землях лесного фонда Свердловской области зарегистрировано 3 пожара на общей площади 63 гектара леса, сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».
Вчера в «Авиалесоохране» сообщили о 5 лесных пожаров на территории региона. Площадь пожара составляла 188 гектаров, что в два раза больше, чем сегодня.
Всего за прошедшие сутки на территории России было ликвидировано 87 лесных пожаров на площади, пройденной огнём, 5 057 гектар.
Вчера в «Авиалесоохране» сообщили о 5 лесных пожаров на территории региона. Площадь пожара составляла 188 гектаров, что в два раза больше, чем сегодня.
Всего за прошедшие сутки на территории России было ликвидировано 87 лесных пожаров на площади, пройденной огнём, 5 057 гектар.
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