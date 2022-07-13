В лесу под Екатеринбургом пропала 66-летняя женщина

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В лесу под Екатеринбургом в районе остановки кордон Берёзовый ключ пропала 66-летняя Галина Реброва. Вчера, 16 июля, она ушла в лес и не вернулась, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области.Женщина ростом 160 см, нормального телосложения с русыми волосами и серыми глазами. Одежда, в которую была одета пропавшая, неизвестна. Предположительно, у неё могло быть с собой ведро или металлический контейнер.Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшей, просят звонить по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.