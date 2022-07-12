Футбольный клуб Урал проиграл в первом матче нового сезона

Владислав Постников © Вечерние ведомости

В матче первого тура РПЛ сезона 2022/2023 футбольный клуб «Урал» из Екатеринбурга уступил на выезде московскому ЦСКА.Встреча, проходившая на Арене ЦСКА, началась с постоянных атак хозяев – в первом тайме Урал нанёс всего один удар в сторону ворот «армейцев» и ни одного в створ. Футболисты ЦСКА же нанесли около 15 ударов, из них три в створ – и так получилось, что последний из них, за минуту до свистка арбитра на перерыв, достиг цели — 1:0, гол на счету Ивана Облякова.Во втором тайме столичная команда будто намеренно отошла в позиционную оборону, отдав мяч сопернику – в итоге по владению мячом во второй половине матча «Урал» превзошёл ЦСКА с результатом 71%-29%. Однако практической пользы это не принесло, зато ЦСКА удвоил преимущество — на 65-й минуте колумбийский полузащитник хозяев Хоре Андрес Карраскаль релизовал пенальти. 2:0 – этот счёт остался на табло по итогу матча.Урал не может победить ЦСКА уже 13 лет — последняя победа екатеринбургского клуба над «армейцами» была 13 лет и 1 день назад — 15 июля 2009 года клуб из Москвы был повержен в Кубке России. Отметим, что с этого сезона команду ЦСКА возглавляет бывший футболист «Урала», свердловчанин Владимир Федотов.Свой следующий матч в РПЛ «Урал» проведёт также на выезде — встретившись 24 июля в уральском дерби с «Оренбургом». Матч начнётся на стадионе «Газовик» в Ростошах в 19:30 по уральскому времени.