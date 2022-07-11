Жители Невьянска пожаловались на дым со стороны мусорного полигона
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Жители Невьянска пожаловались на едкий дым с полигона, который тянется в сторону домов во время сжигания мусора. Горожане уже отправляли жалобу в администрацию Невьянского городского округа, но там заявили, что полигон работает на законных основаниях.
В ответе на обращение также указывается, что полигон будет работать до 2024 года включительно. После чего отходы обещают переместить в Нижний Тагил. Однако такой ответ местных жителей не устроил, пишет портал E1.RU.
Из-за едкого дыма горожанам становится тяжело дышать. Сложнее всего приходится детям-аллергикам и людям, имеющим хронические заболевания. Поэтому горожане не стали мириться с ситуацией и направили жалобу в природоохранную прокуратуру.
В своём заявлении они также отметили, что в прошлом месяце на полигоне случилось крупное возгорание, из-за которого дым рассеялся по всей округе.
В ответе на обращение также указывается, что полигон будет работать до 2024 года включительно. После чего отходы обещают переместить в Нижний Тагил. Однако такой ответ местных жителей не устроил, пишет портал E1.RU.
Из-за едкого дыма горожанам становится тяжело дышать. Сложнее всего приходится детям-аллергикам и людям, имеющим хронические заболевания. Поэтому горожане не стали мириться с ситуацией и направили жалобу в природоохранную прокуратуру.
В своём заявлении они также отметили, что в прошлом месяце на полигоне случилось крупное возгорание, из-за которого дым рассеялся по всей округе.
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