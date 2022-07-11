Жители Невьянска пожаловались на дым со стороны мусорного полигона

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Жители Невьянска пожаловались на едкий дым с полигона, который тянется в сторону домов во время сжигания мусора. Горожане уже отправляли жалобу в администрацию Невьянского городского округа, но там заявили, что полигон работает на законных основаниях.В ответе на обращение также указывается, что полигон будет работать до 2024 года включительно. После чего отходы обещают переместить в Нижний Тагил. Однако такой ответ местных жителей не устроил, пишет портал E1.RU.Из-за едкого дыма горожанам становится тяжело дышать. Сложнее всего приходится детям-аллергикам и людям, имеющим хронические заболевания. Поэтому горожане не стали мириться с ситуацией и направили жалобу в природоохранную прокуратуру.В своём заявлении они также отметили, что в прошлом месяце на полигоне случилось крупное возгорание, из-за которого дым рассеялся по всей округе.