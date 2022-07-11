ГИБДД проверяет екатеринбургскую блогершу, посадившую за руль малолетнего сына

«Особенно опасно перевозить ребенка на коленях, потому что в случае резкого маневра или ДТП, он может получить серьёзные травмы», – отметили в Госавтоинспекции.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Накануне екатеринбургская блогерша Саша Коршун опубликовала видео, на котором она даёт своему малолетнему сыну порулить машиной, сидя у неё на коленках. В ГИБДД такой способ развлечений не оценили, найдя его небезопасным для малыша.В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга порталу «КП-Екатеринбург» сообщили о проверке блогерши. Там также напомнили, что ребёнок должен перевозиться в детском удерживающем устройстве в любом случае. Это не зависит от локации или длины маршрута.