ГИБДД проверяет екатеринбургскую блогершу, посадившую за руль малолетнего сына
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Накануне екатеринбургская блогерша Саша Коршун опубликовала видео, на котором она даёт своему малолетнему сыну порулить машиной, сидя у неё на коленках. В ГИБДД такой способ развлечений не оценили, найдя его небезопасным для малыша.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга порталу «КП-Екатеринбург» сообщили о проверке блогерши. Там также напомнили, что ребёнок должен перевозиться в детском удерживающем устройстве в любом случае. Это не зависит от локации или длины маршрута.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга порталу «КП-Екатеринбург» сообщили о проверке блогерши. Там также напомнили, что ребёнок должен перевозиться в детском удерживающем устройстве в любом случае. Это не зависит от локации или длины маршрута.
«Особенно опасно перевозить ребенка на коленях, потому что в случае резкого маневра или ДТП, он может получить серьёзные травмы», – отметили в Госавтоинспекции.
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