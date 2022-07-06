С гномами и гоблинами проведут воскресенье слушатели лекции в Музее истории Екатеринбурга
Общество
Фото: Владислав Постников
Музей истории Екатеринбурга приглашает любознательных жителей города провести воскресенье с пользой и пополнить свою базу знаний интересной информацией о европейской мифологии. Здесь 17-го июля прочтут лекцию под названием «Мифы и «сказки о скрытом народце», или Как викинги придумали фей».
Автор лекции Екатерина Бабикова, журналист и филолог. Собравшимся она расскажет о том, какими были феи, гоблины и другие сказочные существа в представлениях древних викингов. Что подвигло этот суровый народ населять окружающий мир нереальными персонажами?
Начало лекции в 16:00, продлится она около 2 часов. Узнать подробности и зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.
Автор лекции Екатерина Бабикова, журналист и филолог. Собравшимся она расскажет о том, какими были феи, гоблины и другие сказочные существа в представлениях древних викингов. Что подвигло этот суровый народ населять окружающий мир нереальными персонажами?
Начало лекции в 16:00, продлится она около 2 часов. Узнать подробности и зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.
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