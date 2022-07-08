В одном из цыганских посёлков Екатеринбурга проходят массовые задержания

Фото: Читатель «Вечерних ведомостей»

Владислав Постников, Виктор Кондратенко © Вечерние ведомости

В Цыганском посёлке на ВИЗе в настоящий момент проходят массовые задержания — на улицу, названную в честь знаменитого британского драматурга Уильяма Шекспира, нагрянули сотрудники городской полиции вместе со спецназом МВД и кинологами. Полицейские проверяют документы, а также наличие веществ, запрещённых в гражданском обороте — сообщают читатели «Вечерних ведомостей» с места событий. Что послужило поводом для визита силовиков, официально не сообщается.Задержанных людей препровождают в полицейские автобусы. «Вечерние ведомости» уточняют подробности ситуации.