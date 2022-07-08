В одном из цыганских посёлков Екатеринбурга проходят массовые задержания
Общество
Фото: читатель Вечерних ведомостей
В Цыганском посёлке на ВИЗе в настоящий момент проходят массовые задержания — на улицу, названную в честь знаменитого британского драматурга Уильяма Шекспира, нагрянули сотрудники городской полиции вместе со спецназом МВД и кинологами. Полицейские проверяют документы, а также наличие веществ, запрещённых в гражданском обороте — сообщают читатели «Вечерних ведомостей» с места событий. Что послужило поводом для визита силовиков, официально не сообщается.
Задержанных людей препровождают в полицейские автобусы. «Вечерние ведомости» уточняют подробности ситуации.
Фото: Читатель «Вечерних ведомостей»
Задержанных людей препровождают в полицейские автобусы. «Вечерние ведомости» уточняют подробности ситуации.
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