На привокзальной площади Нижнего Тагила начали воздвигать 17-метровую стелу

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле приступили к установке стелы на привокзальной площади. Как «Вечерние Ведомости» уже писали в апреле, новая достопримечательность станет одним из подарков городу к 300-летнему юбилею.На площади возле нижнетагильского вокзала смонтировали прочный металлический каркас. В ближайшие выходные, по словам руководителя подрядной организации, на площадь привезут многослойное стекло и алюминиевые барельефы, которые предусмотрены проектом в качестве художественных элементов. Стекло пойдёт на облицовку фронтальной части стелы, а боковые стенки конструкции вот-вот начнут обшивать серым полевым гранитом.Проект новой стелы предполагает и благоустройство окружающего пространства. На это потратят более 276 миллионов рублей (стела обойдётся существенно дешевле — в 60 миллионов). На стеле будет красоваться герб города и надпись «Нижний Тагил — город трудовой доблести». Закончить работы подрядчик должен к 14-му августу, то есть, к Дню празднования юбилейного дня рождения города.