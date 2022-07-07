На привокзальной площади Нижнего Тагила начали воздвигать 17-метровую стелу
Общество
Фото с официального сайта города Нижний Тагил / ntagil.org
В Нижнем Тагиле приступили к установке стелы на привокзальной площади. Как «Вечерние Ведомости» уже писали в апреле, новая достопримечательность станет одним из подарков городу к 300-летнему юбилею.
На площади возле нижнетагильского вокзала смонтировали прочный металлический каркас. В ближайшие выходные, по словам руководителя подрядной организации, на площадь привезут многослойное стекло и алюминиевые барельефы, которые предусмотрены проектом в качестве художественных элементов. Стекло пойдёт на облицовку фронтальной части стелы, а боковые стенки конструкции вот-вот начнут обшивать серым полевым гранитом.
Проект новой стелы предполагает и благоустройство окружающего пространства. На это потратят более 276 миллионов рублей (стела обойдётся существенно дешевле — в 60 миллионов). На стеле будет красоваться герб города и надпись «Нижний Тагил — город трудовой доблести». Закончить работы подрядчик должен к 14-му августу, то есть, к Дню празднования юбилейного дня рождения города.
На площади возле нижнетагильского вокзала смонтировали прочный металлический каркас. В ближайшие выходные, по словам руководителя подрядной организации, на площадь привезут многослойное стекло и алюминиевые барельефы, которые предусмотрены проектом в качестве художественных элементов. Стекло пойдёт на облицовку фронтальной части стелы, а боковые стенки конструкции вот-вот начнут обшивать серым полевым гранитом.
Проект новой стелы предполагает и благоустройство окружающего пространства. На это потратят более 276 миллионов рублей (стела обойдётся существенно дешевле — в 60 миллионов). На стеле будет красоваться герб города и надпись «Нижний Тагил — город трудовой доблести». Закончить работы подрядчик должен к 14-му августу, то есть, к Дню празднования юбилейного дня рождения города.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Ни один подрядчик не захотел ремонтировать памятник Уральскому добровольческому корпусу в Екатеринбурге
08 июля 2022
08 июля 2022