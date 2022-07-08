Музей истории Екатеринбурга напомнит о самых громких преступлениях дореволюционного города
Общество
Фото: Вечерние Ведомости
В субботу, 16-го июля в Екатеринбурге пройдёт экскурсия, участникам которой расскажут о тюрьмах дореволюционного периода и о том, какие преступления их сидельцев наделали в своё время больше всего шума.
Гид Анна Шустикова поведёт экскурсантов по центральной улице города, про проспекту Ленина. В свой рассказ она включит информацию о деятельности тюремного замка и о том, как работали сотрудники сыскного отделения полиции старого Екатеринбурга. В числе прочих резонансных преступлений, о которых поведает экскурсовод, будет и история об экономических махинациях вокруг Гостиного двора. Расскажет Шустикова и о серийных убийствах, совершенных в городе Святой Екатерины.
Экскурсия стартует в полдень от сквера, разбитого возле гимназии №9. Для участия в экскурсии необходимо пройти регистрацию на сайте.
Гид Анна Шустикова поведёт экскурсантов по центральной улице города, про проспекту Ленина. В свой рассказ она включит информацию о деятельности тюремного замка и о том, как работали сотрудники сыскного отделения полиции старого Екатеринбурга. В числе прочих резонансных преступлений, о которых поведает экскурсовод, будет и история об экономических махинациях вокруг Гостиного двора. Расскажет Шустикова и о серийных убийствах, совершенных в городе Святой Екатерины.
Экскурсия стартует в полдень от сквера, разбитого возле гимназии №9. Для участия в экскурсии необходимо пройти регистрацию на сайте.
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