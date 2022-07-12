В уральской столице состоялся чемпионат России по стрельбе из лука



Фото: департамент информполитики Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге впервые прошел чемпионат России по стрельбе из лука. На соревнования приехали более 300 спортсменов из 32 регионов страны.На чемпионате России по стрельбе из лука спортсмены стреляли в мишени на дистанции от 30 до 90 метров. Свердловскую область представляли Ксения Перова и Антон Зяпаев.Как рассказал президент Федерации стрельбы из лука Свердловской области Станислав Попов, на чемпионате стрельба проходит в двух дисциплинах – классический и блочный луки. Каждый лучник, выстрелив по шесть стрел за 180 секунд, подходит к щиту, берет телефон и вносит баллы в электронный подсчет результатов. Все данные он дублирует и на бумажном носителе. Затем результаты попадают в базу, а секретариат считает, кто занимает первое место.В департаменте информационной политики Свердловской области добавили, что в ближайшее время в Екатеринбурге также пройдет товарищеский матч с командой из Белоруссии.