Кировский район Екатеринбурга обеспечат школой и детсадом

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Кировском районе Екатеринбурга построят новую школу и детский сад. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.Новую школу планируют построить на улице Бетонщиков, 3. Там смогут учиться 1000 школьников. Рядом также будет построен детский сад, рассчитанный на 300 воспитанников.Сроки строительства двух соцобъектов не уточняются.