Кировский район Екатеринбурга обеспечат школой и детсадом
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Кировском районе Екатеринбурга построят новую школу и детский сад. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Новую школу планируют построить на улице Бетонщиков, 3. Там смогут учиться 1000 школьников. Рядом также будет построен детский сад, рассчитанный на 300 воспитанников.
Сроки строительства двух соцобъектов не уточняются.
Новую школу планируют построить на улице Бетонщиков, 3. Там смогут учиться 1000 школьников. Рядом также будет построен детский сад, рассчитанный на 300 воспитанников.
Сроки строительства двух соцобъектов не уточняются.
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