Кировский район Екатеринбурга обеспечат школой и детсадом

16.58 Четверг, 14 июля 2022
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Кировском районе Екатеринбурга построят новую школу и детский сад. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Новую школу планируют построить на улице Бетонщиков, 3. Там смогут учиться 1000 школьников. Рядом также будет построен детский сад, рассчитанный на 300 воспитанников.

Сроки строительства двух соцобъектов не уточняются.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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