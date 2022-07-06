Рейтинг выявленных за полгода карантинных вредителей растений составили свердловчане

Алиса Левина © Вечерние ведомости

В Свердловской области составлен список из четырнадцати выявленных за первую половину 2022 года карантинных вредителей растений.Своеобразный рейтинг получился по результатам работы сотрудников Свердловского референтного центра Россельхознадзора в рамках проведенных фитосанитарных исследований ввозимой на территорию области и вывозимой из нее продукции.В списке 14 видов карантинных вредных организмов, выявленных в 112 случаях. На первом месте оказались повилики (25 случаев обнаружения); на втором месте – красная померанцевая щитовка (найдена в 16 случаях); на третьем – вирус коричневой морщинистости томата (15 случаев).4 место занял большой черный еловый усач (12 случаев);5 место – амброзия полыннолистная (10 случаев);6 место – черный сосновый усач (7 случаев);7 место – тутовая щитовка (6 случаев);8 место – калифорнийская щитовка (5 случаев);9 место – западный цветочный трипс (5 случаев);10 место – амброзия трехраздельная (4 случая);11 место – череда волосистая (3 случая);12 место – золотистая картофельная нематода (2 случая);13 место – табачная белокрылка (1 случай);14 место – зерновки рода Callosobruchus (1 случай);В 2021 году за аналогичный период сотрудники ведомства нашли 15 видов карантинных вредителей в 62 случаях.