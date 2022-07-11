В Екатеринбурге ограничат движение по перекрестку Заводская – Ключевская

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге ограничат движение транспорта по перекрестку Заводская – Ключевская. Ограничения будут действовать с 18 по 31 июля.Перекрытие связано с проведением работ по реконструкции магистральных тепловых сетей. На период ограничений изменятся схемы движения автобусов №06 и 43.Автобус №06 до торгово-развлекательного центра «Мега» будет ехать по улицам Леваневского – Белякова – Техническая – Ангарская – Билимбаевская – Расточная – Техническая – Бебеля – Опалихинская – Готвальда – Бебеля – Кирова – Заводская –Татищева – Викулова – Металлургов – СТЦ МЕГА.Остановки «Детская поликлиника № 11», «Венгерских коммунаров», «Заводская» на данном маршруте временно отменяются.Автобус №43 будет курсировать до конечной остановки «Академгородок» по улицам Коуровская – проспект Седова – Надеждинская – Таватуйская – Бебеля – Опалихинская – Готвальда – Токарей – Серафимы Дерябиной – Шаумяна – Белореченская – Волгоградская – Ясная – Академика Бардина – Амундсена.Временно на маршруте отменяются остановки «ВИЗ», «Детская поликлиника № 11», «Венгерских коммунаров» и «Заводская». Вместо них на улице Токарей будет остановка «Уралкабель».