В Екатеринбурге ограничат движение по перекрестку Заводская – Ключевская
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге ограничат движение транспорта по перекрестку Заводская – Ключевская. Ограничения будут действовать с 18 по 31 июля.
Перекрытие связано с проведением работ по реконструкции магистральных тепловых сетей. На период ограничений изменятся схемы движения автобусов №06 и 43.
Автобус №06 до торгово-развлекательного центра «Мега» будет ехать по улицам Леваневского – Белякова – Техническая – Ангарская – Билимбаевская – Расточная – Техническая – Бебеля – Опалихинская – Готвальда – Бебеля – Кирова – Заводская –Татищева – Викулова – Металлургов – СТЦ МЕГА.
Остановки «Детская поликлиника № 11», «Венгерских коммунаров», «Заводская» на данном маршруте временно отменяются.
Автобус №43 будет курсировать до конечной остановки «Академгородок» по улицам Коуровская – проспект Седова – Надеждинская – Таватуйская – Бебеля – Опалихинская – Готвальда – Токарей – Серафимы Дерябиной – Шаумяна – Белореченская – Волгоградская – Ясная – Академика Бардина – Амундсена.
Временно на маршруте отменяются остановки «ВИЗ», «Детская поликлиника № 11», «Венгерских коммунаров» и «Заводская». Вместо них на улице Токарей будет остановка «Уралкабель».
Перекрытие связано с проведением работ по реконструкции магистральных тепловых сетей. На период ограничений изменятся схемы движения автобусов №06 и 43.
Автобус №06 до торгово-развлекательного центра «Мега» будет ехать по улицам Леваневского – Белякова – Техническая – Ангарская – Билимбаевская – Расточная – Техническая – Бебеля – Опалихинская – Готвальда – Бебеля – Кирова – Заводская –Татищева – Викулова – Металлургов – СТЦ МЕГА.
Остановки «Детская поликлиника № 11», «Венгерских коммунаров», «Заводская» на данном маршруте временно отменяются.
Автобус №43 будет курсировать до конечной остановки «Академгородок» по улицам Коуровская – проспект Седова – Надеждинская – Таватуйская – Бебеля – Опалихинская – Готвальда – Токарей – Серафимы Дерябиной – Шаумяна – Белореченская – Волгоградская – Ясная – Академика Бардина – Амундсена.
Временно на маршруте отменяются остановки «ВИЗ», «Детская поликлиника № 11», «Венгерских коммунаров» и «Заводская». Вместо них на улице Токарей будет остановка «Уралкабель».
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