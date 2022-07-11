В Свердловской области подтвердили 111 новых случаев коронавируса
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области коронавирус выявили еще у 111 человек. Общее число случаев COVID-19 – 449 005.
По выздоровлению выписали 99 пациентов. Всего вылечились 436 526 человек.
За сутки в регионе не зафиксировано случаев смерти больных коронавирусом.
По выздоровлению выписали 99 пациентов. Всего вылечились 436 526 человек.
За сутки в регионе не зафиксировано случаев смерти больных коронавирусом.
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