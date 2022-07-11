В Свердловской области подтвердили 111 новых случаев коронавируса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области коронавирус выявили еще у 111 человек. Общее число случаев COVID-19 – 449 005.По выздоровлению выписали 99 пациентов. Всего вылечились 436 526 человек.За сутки в регионе не зафиксировано случаев смерти больных коронавирусом.