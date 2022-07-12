Дети до семи лет в Свердловской области смогут ездить в электричках бесплатно

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области дети до семи лет смогут бесплатно ездить в электричках. Соответствующее постановление принято РЭК вчера, 13 июля.В департаменте информполитики региона рассказали, что перевозчикам в Свердловской области ранее компенсировался бесплатный проезд в пригородных поездах для детей не старше пяти лет. Теперь бесплатно ездить с родителями в электричках смогут дети до семи лет включительно.Транспортные компании будут получать компенсацию из средств областного бюджета.