Дети до семи лет в Свердловской области смогут ездить в электричках бесплатно
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области дети до семи лет смогут бесплатно ездить в электричках. Соответствующее постановление принято РЭК вчера, 13 июля.
В департаменте информполитики региона рассказали, что перевозчикам в Свердловской области ранее компенсировался бесплатный проезд в пригородных поездах для детей не старше пяти лет. Теперь бесплатно ездить с родителями в электричках смогут дети до семи лет включительно.
Транспортные компании будут получать компенсацию из средств областного бюджета.
В департаменте информполитики региона рассказали, что перевозчикам в Свердловской области ранее компенсировался бесплатный проезд в пригородных поездах для детей не старше пяти лет. Теперь бесплатно ездить с родителями в электричках смогут дети до семи лет включительно.
Транспортные компании будут получать компенсацию из средств областного бюджета.
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