СУМЗ поделился опытом внедрения инструментов бизнес-системы УГМК с коллегами из Казахстана

11.39 Четверг, 14 июля 2022
Общество
Фото: пресс-служба УГМК
ПАО «Среднеуральский медеплавильный завод» (предприятие металлургического комплекса УГМК) посетили представители холдинга «Казахмыс» — крупнейшего производителя меди в Казахстане. Гостей интересовал опыт внедрения инструментов Бизнес-системы УГМК (БСУ).

Программа трансформации на Среднеуральском медеплавильном заводе (СУМЗ) началась в январе 2021 года. Наряду с операционными улучшениями программа подразумевает развитие Бизнес-системы УГМК, то есть создание условий для непрерывных улучшений путем вовлечения работников в процесс совершенствования предприятия. В этом помогают такие инструменты как Доска решения проблем, Фабрика идей, Административная ячейка и многие другие.

– Коллеги из Казахстана приступают к трансформации на медеплавильном заводе, поэтому им интересно познакомиться с практиками внедрения инструментов БСУ на похожем предприятии. На СУМЗе за последние полтора года проделана большая работа, получен хороший результат и опыт, которым можно поделиться, – отметил директор по трансформации УГМК Джахангир Махмудов.

Ключевые инструменты БСУ на СУМЗе запустили в первую очередь в основном цехе – медеплавильном. Именно здесь гостям из «Казахмыса» показали, как работает планировщик и классификатор сырья, Доска решения проблем, Фабрика идей, кайдзен-команда. Специалисты подразделения поделились опытом создания Сценарных карт плавильщика, которые на сегодняшний день являются основным инструментом оперативного управления режимами печей Ванюкова. Все это позволило улучшить условия труда работников, увеличить объемы производства черновой меди без больших вложений и перевыполнить план по достижению экономического эффекта.

– Мы увидели серьезный уровень, видно, что руководство завода вовлечено и уделяет большое внимание безопасности, условиям труда, экологии, – подчеркнул член Совета директоров «Казахмыс Холдинг» Максим Комель. – Мы для себя планируем путь, по которому будем развиваться дальше. И сегодняшняя встреча была очень полезной. На данный момент у нас стартует программа «На работе, как дома», потом начнем вовлекать сотрудников в работу по повышению эффективности компании.


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
В Красноуральске при финансовой поддержке «Святогора» отремонтируют несколько дорог
12 июля 2022
Губернатор Пермского края посетил производственные площадки УГМК
05 июля 2022
Конференция «УГМК-ТЕХНО - UMMC-ТЕСН» стартовала в Верхней Пышме
06 июля 2022
На УГМК-ТЕХНО горно-металлургические предприятия заявили об идеи создать отраслевую ИТ-компанию
07 июля 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Рассказываем, как телеграм-боты помогают в борьбе за трудовые права

О том, почему в России понятие профсоюза считается устарелым, и почему это не так – в интервью с соосновательницей профсоюзного бота Викторией Гарсией-Берналь
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
12:51 На ремонт дорог и школ атомным городам Свердловской области выделили 450 млн рублей
12:23 Мотоциклист и женщина-велосипедист столкнулись в Нижнем Тагиле
11:52 Дети до семи лет в Свердловской области смогут ездить в электричках бесплатно
11:39 СУМЗ поделился опытом внедрения инструментов бизнес-системы УГМК с коллегами из Казахстана
10:56 На свердловской трассе легковушка влетела в дерево, пострадали четыре человека
10:17 Концерт группы «Машина времени» отменили в Екатеринбурге
09:54 В здании завода на Эльмаше в Екатеринбурге произошел пожар
09:23 В Екатеринбурге 13-летнего мальчика задержали за рулем «Лады»
20:53 Екатеринбургской пенсионерке, дважды «дискредитировавшей» использование армии, меньше чем за сутки собрали деньги на оплату штрафов
20:25 Силовики съехались в мужской монастырь на Ганиной Яме
19:55 В Городском суде Первоуральска огласили приговор великовозрастному лжеминёру
19:07 С поп-звёзд 90-х отряхивают пыль и привозят для выступлений на Днях городов Свердловской области
18:38 Известный тату-мастер Краснотурьинска разбился после падения из окна
17:53 В Свердловской области ожидаются дожди и грозы
17:22 Три лесных пожара ликвидировали в Свердловской области
16:52 В Нижнем Тагиле временно изменится схема движения трамваев
16:27 Жителя Екатеринбурга осудят за нанесение смертельных травм пятилетней девочке
15:50 Предупреждение о смоге продлили в Свердловской области
15:22 Более 100 новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области
14:55 На Урале подростку-инвалиду за победу в конкурсе подарили неисправный ноутбук
14:29 В суды Екатеринбурга 241 человек пытался пронести травматическое оружие
13:53 Почти 31 миллион клещей-энтомофагов завезли в Свердловскую область
13:25 В Екатеринбурге почти на месяц перекроют улицу Сулимова
12:59 Мэрия Екатеринбурга предложила зоозащитникам самим построить приют для бездомных собак
12:23 При пожаре в многоэтажке в Екатеринбурге погиб мужчина
11:54 Жительницу Нижнего Тагила осудили за убийство сожителя-инвалида
Все новости Свердловской области
11:40 Минпромторг объявил о запуске программ льготного автокредитования и лизинга с бюджетом 20,7 млрд рублей
09:52 На внеочередное заседание ГД вынесут 17 законопроектов, не подлежащих обязательному рассмотрению Совфедом
19:11 Смоленские сотрудники «скорой» добились перерасчета зарплаты после «итальянской» забастовки
18:29 Координатора ЛевСД Кавказского, который пришел к Басманному суду поддержать Яшина, увезли в полицию
16:59 СК: бывшему заместителю губернатора Томской области предъявлено обвинение в растрате
16:21 Суд в Беларуси приговорил журналистку Андрееву к 8 годам колонии, ее обвиняют в «измене государству»
14:53 СК просит суд заключить под стражу депутата Илью Яшина до 12 сентября
13:52 В Москве задержан бывший замглавы МЧС Гурович, его подозревают в должностных преступлениях
13:33 Протесты на Шри-Ланке: президент покинул страну, полиция применяет слезоточивый газ, объявлено чрезвычайное положение
12:31 В МЧС Армении созывают экстренное совещание из-за усиливающейся жары
12:02 Река Енисей стремительно мелеет, в Красноярске перестали ходить теплоходы
09:55 В Якутии город Верхоянск оказался почти полностью затоплен из-за прорыва дамбы
20:11 Шевчук рассказал подробности о концерте, после которого на него составили протокол «о дискредитации ВС»
18:32 Рассказываем, как телеграм-боты помогают в борьбе за трудовые права
16:47 Роскомнадзор передал в суд протокол в отношении «Яндекс. Еды» за утечку данных
16:01 Минобороны Беларуси объявило о военных учениях в Гомельской области
14:35 Депутат Мосгордумы Ступин попросил мэрию назвать адреса бомбоубежищ, но получил отказ из-за «секретности»
13:48 Журналист Дудь* оштрафован на 120 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений
12:09 Роспотребнадзор: в России официально подтвержден первый случай оспы обезьян
11:57 Власти Хабаровского края просят ввести ЧС федерального значения из-за лесных пожаров
10:39 Департамент по ЧС Нью-Йорка опубликовал ролик для жителей о том, как вести себя при ядерном ударе
09:31 Кузбасский горняк, пропавший 5 июля после обвала в шахте, найден живым
18:35 Российские банки начали закупать китайские банкоматы взамен американских
17:24 Мишустин заявил, что правительство работает над федеральным реестром долгостроев
16:49 Глава Якутии сообщил, что на севшем на мель теплоходе пострадали его родственники
16:22 В Новосибирске комиссия горсовета направила в полицию материалы с доносами на депутата Каверзину
Все новости России и мира
12:51 Разработка ученых Пермского Политеха поможет IT-специалистам в трудоустройстве
12:51 На ремонт дорог и школ атомным городам Свердловской области выделили 450 млн рублей
12:23 Мотоциклист и женщина-велосипедист столкнулись в Нижнем Тагиле
11:52 Дети до семи лет в Свердловской области смогут ездить в электричках бесплатно
11:39 СУМЗ поделился опытом внедрения инструментов бизнес-системы УГМК с коллегами из Казахстана
10:56 На свердловской трассе легковушка влетела в дерево, пострадали четыре человека
10:37 В Перми судебные приставы добились предоставления жилья сиротам
10:17 Концерт группы «Машина времени» отменили в Екатеринбурге
09:54 В здании завода на Эльмаше в Екатеринбурге произошел пожар
09:23 В Екатеринбурге 13-летнего мальчика задержали за рулем «Лады»
20:53 Екатеринбургской пенсионерке, дважды «дискредитировавшей» использование армии, меньше чем за сутки собрали деньги на оплату штрафов
20:25 Силовики съехались в мужской монастырь на Ганиной Яме
19:55 В Городском суде Первоуральска огласили приговор великовозрастному лжеминёру
19:07 С поп-звёзд 90-х отряхивают пыль и привозят для выступлений на Днях городов Свердловской области
18:38 Известный тату-мастер Краснотурьинска разбился после падения из окна
17:53 В Свердловской области ожидаются дожди и грозы
17:22 Три лесных пожара ликвидировали в Свердловской области
16:52 В Нижнем Тагиле временно изменится схема движения трамваев
16:27 Жителя Екатеринбурга осудят за нанесение смертельных травм пятилетней девочке
15:50 Предупреждение о смоге продлили в Свердловской области
15:22 Более 100 новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области
15:15 В Перми возбуждено уголовное дело против похитителя железнодорожных деталей
14:55 На Урале подростку-инвалиду за победу в конкурсе подарили неисправный ноутбук
14:29 В суды Екатеринбурга 241 человек пытался пронести травматическое оружие
13:53 Почти 31 миллион клещей-энтомофагов завезли в Свердловскую область
13:25 В Екатеринбурге почти на месяц перекроют улицу Сулимова
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK