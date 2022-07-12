СУМЗ поделился опытом внедрения инструментов бизнес-системы УГМК с коллегами из Казахстана

– Коллеги из Казахстана приступают к трансформации на медеплавильном заводе, поэтому им интересно познакомиться с практиками внедрения инструментов БСУ на похожем предприятии. На СУМЗе за последние полтора года проделана большая работа, получен хороший результат и опыт, которым можно поделиться, – отметил директор по трансформации УГМК Джахангир Махмудов.



– Мы увидели серьезный уровень, видно, что руководство завода вовлечено и уделяет большое внимание безопасности, условиям труда, экологии, – подчеркнул член Совета директоров «Казахмыс Холдинг» Максим Комель. – Мы для себя планируем путь, по которому будем развиваться дальше. И сегодняшняя встреча была очень полезной. На данный момент у нас стартует программа «На работе, как дома», потом начнем вовлекать сотрудников в работу по повышению эффективности компании.

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

ПАО «Среднеуральский медеплавильный завод» (предприятие металлургического комплекса УГМК) посетили представители холдинга «Казахмыс» — крупнейшего производителя меди в Казахстане. Гостей интересовал опыт внедрения инструментов Бизнес-системы УГМК (БСУ).Программа трансформации на Среднеуральском медеплавильном заводе (СУМЗ) началась в январе 2021 года. Наряду с операционными улучшениями программа подразумевает развитие Бизнес-системы УГМК, то есть создание условий для непрерывных улучшений путем вовлечения работников в процесс совершенствования предприятия. В этом помогают такие инструменты как Доска решения проблем, Фабрика идей, Административная ячейка и многие другие.Ключевые инструменты БСУ на СУМЗе запустили в первую очередь в основном цехе – медеплавильном. Именно здесь гостям из «Казахмыса» показали, как работает планировщик и классификатор сырья, Доска решения проблем, Фабрика идей, кайдзен-команда. Специалисты подразделения поделились опытом создания Сценарных карт плавильщика, которые на сегодняшний день являются основным инструментом оперативного управления режимами печей Ванюкова. Все это позволило улучшить условия труда работников, увеличить объемы производства черновой меди без больших вложений и перевыполнить план по достижению экономического эффекта.