Концерт группы «Машина времени» отменили в Екатеринбурге

«Концерт "Машина времени", перенесенный на 23 сентября, отменен», – написано на сайте «Космоса».

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге отменили концерт группы «Машина времени». Мероприятие должно было пройти в сентябре в ККТ «Космос».Причины отмены концерта не уточняются.