Концерт группы «Машина времени» отменили в Екатеринбурге
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге отменили концерт группы «Машина времени». Мероприятие должно было пройти в сентябре в ККТ «Космос».
Причины отмены концерта не уточняются.
«Концерт "Машина времени", перенесенный на 23 сентября, отменен», – написано на сайте «Космоса».
Причины отмены концерта не уточняются.
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