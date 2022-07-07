В Нижнем Тагиле временно изменится схема движения трамваев
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле на несколько дней изменится схема движения трамваев. Это связано с проведением работ по устройству ливневой канализации на улице Садовой.
Как сообщили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила, с 13 по 15 июля закрывается движение транспорта по одной полосе проезжей части по улице Садовая (нечетная сторона) на участке от Заводской до улицы Товарный двор.
С 20:00 15 июля до 20:00 18 июля будет закрыто движение трамваев в районе перекрестка Садовая – Заводская. Трамваи будут курсировать по следующим маршрутам:
- трамваи № 8, № 12 будут следовать из Дзержинского района до остановки «Отделение дороги»;
- трамваи № 3, № 14 будут работать без изменения;
- трамвай № 15 будет курсировать из микрорайона ГГМ по проспекту Ленина, проспекту Мира до Приречного микрорайона в прямом и обратном направлении.
Как сообщили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила, с 13 по 15 июля закрывается движение транспорта по одной полосе проезжей части по улице Садовая (нечетная сторона) на участке от Заводской до улицы Товарный двор.
С 20:00 15 июля до 20:00 18 июля будет закрыто движение трамваев в районе перекрестка Садовая – Заводская. Трамваи будут курсировать по следующим маршрутам:
- трамваи № 8, № 12 будут следовать из Дзержинского района до остановки «Отделение дороги»;
- трамваи № 3, № 14 будут работать без изменения;
- трамвай № 15 будет курсировать из микрорайона ГГМ по проспекту Ленина, проспекту Мира до Приречного микрорайона в прямом и обратном направлении.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
На ВИЗе в Екатеринбурге образовалась огромная пробка
05 июля 2022
05 июля 2022