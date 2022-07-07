В Нижнем Тагиле временно изменится схема движения трамваев

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле на несколько дней изменится схема движения трамваев. Это связано с проведением работ по устройству ливневой канализации на улице Садовой.Как сообщили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила, с 13 по 15 июля закрывается движение транспорта по одной полосе проезжей части по улице Садовая (нечетная сторона) на участке от Заводской до улицы Товарный двор.С 20:00 15 июля до 20:00 18 июля будет закрыто движение трамваев в районе перекрестка Садовая – Заводская. Трамваи будут курсировать по следующим маршрутам:- трамваи № 8, № 12 будут следовать из Дзержинского района до остановки «Отделение дороги»;- трамваи № 3, № 14 будут работать без изменения;- трамвай № 15 будет курсировать из микрорайона ГГМ по проспекту Ленина, проспекту Мира до Приречного микрорайона в прямом и обратном направлении.