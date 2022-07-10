В Свердловской области ожидаются дожди и грозы
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Во второй половине недели в Свердловской области и Екатеринбурге будет жарко. При этом ожидаются кратковременные дожди и грозы.
В четверг, 14 июля, в области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ночью 14…19°С, днем 29…34°С. Ветер западный, юго-западный со скоростью 2-7 м/сек, при грозе порывы до 12 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза, днем преимущественно без осадков. Ночью 17…19°С, днем 31…33°С. Ветер западный, юго-западный со скоростью 2-7 м/сек.
В пятницу, 15 июля, в Свердловской области ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днем облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами сильные, грозы. Ночью 16…21°С, днем 27…32°С. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-западный со скоростью 4-9 м/сек, отдельные порывы до 15 м/сек.
В столице Урала ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ночью 19…21°С, днем 27…29°С. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-западный со скоростью 4-9 м/сек.
В субботу, 16 июля, в регионе облачно с прояснениями, ночью кратковременные дожди, местами сильные, днем в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ночью 14…19°С, днем 23…28°С. Ветер западный, северо-западный со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге ночью кратковременный дождь, днем преимущественно без осадков, гроза. Ночью 17…19°С, днем 26…28°С. Ветер западный, северо-западный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 14 июля, в области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ночью 14…19°С, днем 29…34°С. Ветер западный, юго-западный со скоростью 2-7 м/сек, при грозе порывы до 12 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза, днем преимущественно без осадков. Ночью 17…19°С, днем 31…33°С. Ветер западный, юго-западный со скоростью 2-7 м/сек.
В пятницу, 15 июля, в Свердловской области ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днем облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами сильные, грозы. Ночью 16…21°С, днем 27…32°С. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-западный со скоростью 4-9 м/сек, отдельные порывы до 15 м/сек.
В столице Урала ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ночью 19…21°С, днем 27…29°С. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-западный со скоростью 4-9 м/сек.
В субботу, 16 июля, в регионе облачно с прояснениями, ночью кратковременные дожди, местами сильные, днем в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ночью 14…19°С, днем 23…28°С. Ветер западный, северо-западный со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге ночью кратковременный дождь, днем преимущественно без осадков, гроза. Ночью 17…19°С, днем 26…28°С. Ветер западный, северо-западный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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