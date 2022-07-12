Более 100 новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За последние сутки в Свердловской области выявили 108 случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 448 894 случая COVID-19.По выздоровлению выписали 97 пациентов. Всего вылечились 436 427 свердловчан..От коронавируса умерли два человека. Общее число летальных исходов – 10 759.