Более 100 новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За последние сутки в Свердловской области выявили 108 случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 448 894 случая COVID-19.
По выздоровлению выписали 97 пациентов. Всего вылечились 436 427 свердловчан..
От коронавируса умерли два человека. Общее число летальных исходов – 10 759.
По выздоровлению выписали 97 пациентов. Всего вылечились 436 427 свердловчан..
От коронавируса умерли два человека. Общее число летальных исходов – 10 759.
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