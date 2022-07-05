На Урале победителю чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов подарили неисправный ноутбук

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области победителю чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в категории «робототехника» подарили ноутбук с неизвестным паролем и трещинами.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, чемпионат организовал екатеринбургский Социально-профессиональный техникум «Строитель». Техникум также приобрел ценные призы для победителей.Победителем чемпионата стал несовершеннолетний житель Нижнего Тагила. В декабре 2020 года ему вручили приз – ноутбук. Однако после вручения устройства оказалось, что на ноутбуке установлен неизвестный пароль. Также на корпусе ноутбука имелись трещины, явившиеся в последующем основанием для снятия техники с гарантийного обслуживания.Подросток обращался к организатору конкурса по вопросу замены ноутбука с недостатками. Однако организатор отказался заменять приз, заявив, что на момент вручения техника не имела недостатков.В Ленинский районный суд Нижнего Тагила прокуратура направила исковое заявление к техникуму об обязании передать ребенку ноутбук, находящийся в технически исправном состоянии и на действующем гарантийном обслуживании.Суд удовлетворил исковые требования прокурора. Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу ответчика и оставил ее без удовлетворения. Прокуратура проконтролирует фактическое исполнение судебного решения.