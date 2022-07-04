В суды Екатеринбурга 241 человек пытался пронести травматическое оружие

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

С начала года посетители пытались пронести в суды Свердловской области 6 795 запрещенных предметов, в том числе огнестрельное, газовое и холодное оружие, боеприпасы и электрошокеры.По данным свердловского управления ФССП, в Екатеринбурге лидером по предотвращению попытки проноса газового и травматического оружия стал Орджоникидзевский район (134 попыток). В Железнодорожном районе предотвратили 44 попытки проноса оружия, в Ленинском и Октябрьском – по 22, в Верх-Исетском – 10, в Чкаловском – 9.Также в Железнодорожном, Октябрьском и Чкаловском районах Екатеринбурга предотвращено 86 попыток проноса колюще-режущих предметов. Среди других городов Свердловской области по проносу колюще-режущих предметов лидирует Нижний Тагил – 265 попыток.