В суды Екатеринбурга 241 человек пытался пронести травматическое оружие

14.29 Среда, 13 июля 2022
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
С начала года посетители пытались пронести в суды Свердловской области 6 795 запрещенных предметов, в том числе огнестрельное, газовое и холодное оружие, боеприпасы и электрошокеры.

По данным свердловского управления ФССП, в Екатеринбурге лидером по предотвращению попытки проноса газового и травматического оружия стал Орджоникидзевский район (134 попыток). В Железнодорожном районе предотвратили 44 попытки проноса оружия, в Ленинском и Октябрьском – по 22, в Верх-Исетском – 10, в Чкаловском – 9.

Также в Железнодорожном, Октябрьском и Чкаловском районах Екатеринбурга предотвращено 86 попыток проноса колюще-режущих предметов. Среди других городов Свердловской области по проносу колюще-режущих предметов лидирует Нижний Тагил – 265 попыток.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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