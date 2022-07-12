Почти 31 миллион клещей-энтомофагов завезли в Свердловскую область

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловскую область накануне завезли почти 31 миллион насекомых и клещей-энтомофагов. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.Партия насекомых и клещей-энтомофагов в количестве 30 миллионов 960 тысяч штук поступила на грузовой комплекс аэропорта Кольцово для хозяйствующих субъектов Екатеринбурга и Свердловской области. Поставку провели с оформлением соответствующих ветеринарных сопроводительных документов.Напомним, что энтомофаги – это насекомые, которые питаются вредителями сельскохозяйственных растений. Их использование является экологически безопасным и экономически выгодным способом борьбы с вредителями.