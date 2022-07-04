Мэрия Екатеринбурга предложила зоозащитникам самим построить приют для бездомных собак

«В Екатеринбурге имеется единственный муниципальный приют для животных на территории ЕМУП "Спецавтобаза", с предельным количеством животных не более 100 голов одновременного содержания, который отвечает требованиям порядка организации деятельности приютов для животных и норм содержания животных в них на территории Свердловской области, утвержденного постановлением правительства Свердловской области от 26.02.2020 №108-ПП "Об утверждении Порядка организации деятельности приютов для животных и содержания животных в них на территории Свердловской области"», – говорится в ответе чиновника.

«Организованный в 2012 году и до 2018 года носящий название Пункт кратковременного содержания животных, несколько лет назад Приют нуждался не столько в смене своего названия, но и в радикальном изменении условия содержания отловленных собак», – отмечают зоозащитники.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Мэрия Екатеринбурга ответила зоозащитникам на просьбу о строительстве приюта для бездомных животных. В ответе говорится, что в городе уже есть один муниципальный приют. А если в нем нуждаются сами зоозащитники, то ничего им не мешает построить приют самостоятельно.Недавно благотворительный фонд «ЗООзащита» написал главе Екатеринбурге письмо с просьбой рассмотреть вопрос о строительстве приюта для безнадзорных животных. Ответил фонду председатель комитета по экологии и природопользованию Артур Зиганшин. Он написал, что в Екатеринбурге есть уже муниципальный приют, а в новом приюте для бездомных собак город не нуждается.Однако в пресс-службе фонда «Вечерним ведомостям» рассказали, что муниципальный приют на территории «Спецавтобазы» способен принять одновременно не более 100 собак, что для города-миллионника очень мало.В конце ответа от администрации Екатеринбурга сообщается, что зоозащитники могут самостоятельно построить частный приют, если им выделят земельный участок. Для этого мэрия предлагает обратиться в департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга или в министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области.