Трамвайному маршруту Екатеринбург – Верхняя Пышма присвоили номер

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Трамвайному маршруту Екатеринбург – Верхняя Пышма присвоили трехзначный номер 333. Об этом сообщил губернатор Свердловской области в своем телеграм-канале.Планируется, что трамваи поедут по межмуниципальному маршруту из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму в конце августа 2022 года. Напомним, что протяженность маршрута составит 8,6 километра. На пути следования трамвая будет расположено 14 остановок. Начало маршрута – на остановке «Фрезеровщиков» в Екатеринбурге, конец – остановка «Трамвайное кольцо» в Верхней Пышме».Из Екатеринбурга до Верхней Пышмы будут курсировать восемь низкопольных трамваев «Львенок». Еще три трамвая будут находиться в резерве.